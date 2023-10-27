انقطاع 'كامل' للاتصالات في غزة وسط قصف إسرائيلي 'غير مسبوق'

تواجه مناطق عديدة بقطاع غزة، مساء الجمعة، انقطاعا"كاملا" للاتصالات وسط قصف إسرائيلي"غير مسبوق"، وفق إعلام فلسطيني.

وذكرت قناة الأقصى الفلسطينية (تابعة لحركة حماس)، أن"جيش الاحتلال يكثف قصفه الجوي والبحري والبري نحو جميع مناطق غزة بشكل غير مسبوق". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.هولندا ترفع مساعداتها الإنسانية لغزة إلى 25 مليون يورو

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