انقطاع الاتصالات في غزة بعد قصف عنيف.. والاحتلال يوسع العمليات البرية (شاهد)

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن شبكة الإنترنت والهاتف الخلوي، توقف بشكل كامل في القطاع، وفقد الفلسطينيون الاتصالات.

من جانبها قالت شركة جوال الفلسطينية للاتصالات، في رسالة للمستخدمين، إنها"تأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والانترنتـ مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل". وأشارت إلى أن"القصف الشديد في الساعة الأخيرة، تسبب في تدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، بالإضافة للمسارات المدمرة سابقا خلال العدوان".وأشارت المصادر إلى أن الأصوات الناجمة عن القصف هائلة وتحدث ارتجاجات كبيرة، في مناطق عديدة بالقطاع وتزامنت مع قصف من الزوراق الإسرائيلية.

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