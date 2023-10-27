انقسامات ديمقراطية تواكب ديناميكيات «حرب غزة»

https://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/4632916-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%C2%BB.

وفعلاً، تكشف استطلاعات الرأي حول استجابة إسرائيل والولايات المتحدة للأزمة الحالية، عن وجود فجوة كبيرة بين الأجيال. ففي استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك، هذا الشهر، أعرب حوالي نصف الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة عن معارضتهم إرسال الولايات المتحدة أسلحة إلى إسرائيل. في المقابل، قال 59 في المائة من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 سنة إنهم يوافقون على ذلك، مع دعمٍ أقوى في الفئات العمرية الأكبر سناً.

وللعلم، فإن ترمب بعدما سخر من رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيسها وأجهزتها الأمنية والعسكرية، وأشاد بـ«ذكاء» حزب الله، تعرض لموجة انتقادات واسعة، بما فيها من حزبه. ومن ثم عاد ليعلن في حال فاز بالرئاسة، أنه سيفرض قيوداً على الهجرة مع المتعاطفين مع «حماس» ومنتقدي إسرائيل. كذلك تعهد ترمب بتوسيع حظر السفر الذي كان قد فرضه على عدة دول ذات غالبية إسلامية في ولايته الأولى، بما في ذلك رفض قبول اللاجئين من غزة. headtopics.com

عام 2010 كان أحد المرشحين البارزين لتولّي منصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، بترشيح من إيهود باراك وعلى غرار ما يحدث اليوم، بدأت عملية «الرصاص المصبوب» بقصف جوي، قبل أن تنطلق العملية البرية، يوم 3 يناير (كانون الثاني) عام 2009. وكانت الأهداف المعلَنة لتلك العملية من الجانب الإسرائيلي هي «وضع حد لإطلاق الصواريخ من غزة، وتدمير أنفاق تهريب الأسلحة والسلع الغذائية في منطقة رفح الحدودية». استمرت تلك الحرب حتى 18 يناير؛ أي لنحو ثلاثة أسابيع، قبل أن تعلن إسرائيل وقفاً لإطلاق النار، ويعقب إعلانها إعلان مماثل من «حماس».

ارتدى غالانت الابن الزي العسكري طوال حياته تقريباً، باستثناء فترة قصيرة بين عامي 1982 و1984 حصل خلالها على إجازة من الجيش، وسافر إلى ولاية ألاسكا الأميركية، حيث عمل حطّاباً.

اقرأ أكثر:

aawsat_News »

الأطفال الضحايا في غزة 'وصمة عار على ضميرنا الجماعي'حرب غزة: الأطفال الضحايا في غزة 'وصمة عار على ضميرنا الجماعي' اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: يوميات امرأة حامل تحت القصفحرب غزة: يوميات امرأة حامل تحت القصف اقرأ أكثر ⮕

بسبب حرب غزة.. ارتفاع حوادث 'الإسلاموفوبيا' بأمريكابسبب حرب غزة.. ارتفاع حوادث 'الإسلاموفوبيا' بأمريكا اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: مراسل بي بي سي في غزة يقول إن عائلته لم تحصل على الخبز منذ يومينحرب غزة: مراسل بي بي سي في غزة يقول إن عائلته لم تحصل على الخبز منذ يومين اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة.. ما أوضاع الأطباء والطواقم الطبية في غزة تحت القصف؟حرب غزة.. ما أوضاع الأطباء والطواقم الطبية في غزة تحت القصف؟ اقرأ أكثر ⮕

انقسام إسرائيلي بشأن اجتياح غزة.. ونتنياهو 'رفض التوقيع'كشف تقرير صحفي أميركي عن انقسامات على المستويين السياسي والعسكري داخل إسرائيل، بشأن الغزو البري الشامل المرتقب لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕