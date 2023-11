انفجار مخزن كبير للذخائر والقنابل والقذائف الصاروخية بدولة عربية (صور)

يأتي ذلك فيما تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تصاعد النيران جراء انفجار في مخزن ذخيرة بزليتن.وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن الانفجار وقع بمنطقة 9 يونيو، حيث شوهد تصاعد ألسنة النيران على ارتفاع شاهق.

ونقلت قناة"ليبيا الأحرار" عن عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي قوله إن الانفجارات بمخزن الأسلحة بحي 9 يونيو ما زال مستمرة، حيث بدأ إخلاء المنازل القريبة. وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني بدأت التعامل مع أجزاء من الحريق وأغلب فرق الإسعاف وصلت إلى مكان الانفجار.

كشف جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا عن وقوع انفجار في مخزن للذخيرة بأحد المقار العسكرية بمدينة زليتن، رفع على إثرها درجة الاستعداد وتوجيه كل فرق الطوارئ بالمدينة.وأفاد مدير فرع جهاز الإسعاف والطوارئ بزليتن بعدم وجود إصابات حتى الآن، بحسب بيان عبر صفحة الجهاز على «فيسبوك».

