انفجار في قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي

في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي. وأضاف أنه لم ترد معلومات عما إذا كان الانفجار نتيجة استهداف جديد للقاعدة أم أنه ناجم عن قذائف أطلقتها القوات الأميركية. وتعرضت مساء أمس قاعدة خراب الجير التابعة لقوات التحالف الدولي في رميلان بريف الحسكة الشمالي، لعشر ضربات بواسطة قذائف صاروخية، مصدرها الأراضي العراقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية.، فيما تبنت الهجوم ما تعرف باسم"المقاومة الإسلامية العراقية" عبر بيان لها.

سمع دوي انفجارات عنيفة، اليوم الثلاثاء، في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، وهي أكبر قاعدة للتحالف الدولي في...ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 الشهر الماضي، 19 استهدافا لقواعد"التحالف الدولي". توزعت على النحو التالي: 4 على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، و3 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، و3 على قاعدة خراب الجير برميلان، و3 على قاعدة الشدادي

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AAWSAT_NEWS: «المرصد السوري»: انفجار عنيف في منطقة القاعدة الأميركية بريف الحسكةأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم (السبت) بأن انفجارا عنيفا سُمع في منطقة القاعدة الأميركية في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

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RTARABIC: فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة الشدادي الأمريكية جنوب مدينة الحسكة السوريةأعلنت فصائل عراقية اليوم السبت، استهداف قاعدة الشدادي الأمريكية جنوب مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

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ALARABİYA: سوريا.. انفجار عنيف قرب القاعدة الأميركية بريف الحسكة الجنوبيأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت بأن انفجارا عنيفا سُمع في منطقة القاعدة الأميركية في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي. وأضاف أنه لم ترد معلومات عما

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AAWSAT_NEWS: فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أميركية في شمال شرقي سورياأعلنت فصائل مسلَّحة عراقية، الجمعة، قصف قاعدة أميركية في شمال شرقي سوريا برشقة صاروخية.

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RTARABIC: 'المقاومة الإسلامية' في العراق: استهدفنا قاعدة 'حرير' الأمريكية شمال العراق بطائرتين مسيرتينأعلنت 'المقاومة الإسلامية' في العراق فجر السبت عن استهدافها قاعدة 'حرير' الأمريكية شمال العراق بطائرتين مسيرتين.

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TRTARABİ: 'قافلة الحرية من أجل فلسطين' تنطلق من إسطنبول إلى قاعدة إنجيرليك بأضنةنظمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية 'İHH​​​​​​​' مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في قطاع غزة، انطلقت الجمعة من إسطنبول في اتجاه قاعدة إنجيرليك بأضنة.

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