انطلاقة موسم الرياض أثبتت أن السعودية المكان المثالي لأبطال الملاكمة العالميين

حديقة السويدي تفتح أبوابها اليوم والتذاكر مجانيةأصبح موسم الرياض هو الحدث الأضخم الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، بينما أشادت تقارير عالمية بالانطلاقة القوية لموسم الرياض، في حفل رائع حضره نجوم العالم من مختلف الأنحاء، حيث أثبتت الرياض أنها الوجهة الأولى لنجوم العالم في مختلف الرياضات بخاصة الملاكمة.اللتان تترددان على شفاه الجميع في الوقت الحاضر، ففي الواقع، لقد أصبح موسم الرياض ثابتًا في قاموس الملاكمة، ولا يمكنك إلا أن تنغمس في تلك الرياضة بدون مشاهدة فعاليات موسم الرياض.

وافتتحت فعاليات موسم الرياض 2023، تحت شعار Big Time بحضور عدد من منسوبي الهيئات الدبلوماسية في الرياض، والفنانين والرياضيين، ومن أبرزهم نجم كرة القدم العالمية والبرازيلية الظاهرة رونالدو، إضافة إلى نجم المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، والملاكم السياسي الفلبيني ماني باكياو، وملاكم القرن الأمريكي لينوكس لويس، والملاكم العالمي لاري هولمز الذي حقق لقب بطل العالم للوزن الثقيل وحافظ عليه مدة 7 سنوات.

وضمن فعاليات افتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض، توّج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أمس في منطقة Kingdom Arena بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل تايسون فيوري بحزام موسم الرياض بعد تغلبه على منافسه بطل الفنون القتالية المختلطة في الوزن الثقيل فرانسيس انجانو. headtopics.com

ويعد فيوري أحد المشجعين للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، حيث التقيا معًا في السعودية، وأكد الملاكم للأسطورة البرتغالية أنه أعظم لاعب كرة قدم علي الإطلاق.عانى فرانسيس الذي يمتلك الجنسيتين الكاميرونية والفرنسية، من أجل تحقيق حلمه في أن يصبح ملاكمًا، في ظل وجود معارضة من عائلته، الأمر الذي أدى إلى ابتعاده فترة عن ممارسة الملاكمة المحترفة، حتى التقى فرناند لوبيز مصنع الفنون القتالية المختلطة، ليبدأ مسيرته المحترفة التي لعب خلالها 20 مباراة فاز في 17 وهُزم في 3.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: almowatennet »

تركي آل الشيخ يتوّج بطل الملاكمة تايسون فيوري بحزام موسم الرياضتركي آل الشيخ يتوّج بطل الملاكمة تايسون فيوري بحزام موسم الرياض اقرأ أكثر ⮕

تركي آل الشيخ يتوّج بطل الملاكمة تايسون فيوري بحزام موسم الرياض | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةتركي آل الشيخ يتوّج بطل الملاكمة تايسون فيوري بحزام موسم الرياض ضمن فعاليات افتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض، توّج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه اقرأ أكثر ⮕

تايسون لـ«الشرق الأوسط» بعد افتتاح أكاديميته: المكان رائع جداًبدأ أسطورة الملاكمة مايك تايسون استقبال المواهب في أكاديميته للملاكمة في العاصمة السعودية الرياض. اقرأ أكثر ⮕

على وقع أجراس حلبة النزال.. آل الشيخ يعلن إطلاق موسم الرياضعلى وقع أجراس حلبة " Kingdom Arena", أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية, افتتاح موسم الرياض في نسخته الرابعة. اقرأ أكثر ⮕

كريستيانو رونالدو: شرف كبير أن أكون في السعودية وأشارك بموسم الرياض | صحيفة المواطن الالكترونية للأخباركريستيانو رونالدو: شرف كبير أن أكون في السعودية وأشارك بموسم الرياض عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف النصر، عن فرحته بوجوده في السعودية اقرأ أكثر ⮕

'موسم الرياض' يفتح أبوابهفتح موسم الرياض أبوابه لاستقبال الجماهير، استعدادًا للنزال التاريخي BattleOfTheBaddest بين كل من 'FURY Vs NGANNOU'. اقرأ أكثر ⮕