انطلاق أولى أعمال المنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال “ifhab”

وجرى خلال الجمعية العمومية مناقشة عدد من البنود المدرجة على لائحة الأعمال، وتشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية وصولًا لاعتماد النظام الأساسي المؤقت للمنتدى. الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يعد باكورة أعمال المنتدى، حيث يهدف إلى تعزيز التفاهم المشترك وتحقيق الاعتراف المتبادل بين أجهزة الاعتماد في مجالات الحلال في الدول الإسلامية، وبناء جسور من التواصل الفعّال لدعم صناعة الحلال على مختلف الأصعدة.

