انطلاق فعاليات منتدى الطائف للاستثمار الأحد

من المقرر انطلاق أعمال منتدى الطائف للاستثمار، الأحد، تحت شعار «استثمر بالطائف»، بمشاركة ممثلين من شركات صينية وكورية، ورجال أعمال ومهتمين في مجال الاستثمار، بجانب عدد من مسؤولي جهات حكومية وخاصة في المملكة. يهدف المنتدى إلى دعم محافظة الطائف السعودية، وإبراز مقومات الاستثمار فيها، بصفتها وجهة اقتصادية واعدة وبيئة خصبة للمشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، التي ترسم الطريق لوضع المحافظة على خريطة الوجهات الاستثمارية العالمية، وذلك برعاية الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف.

سيناقش المنتدى ضمن جلسات حوارية عدة محاور منها: تحديات مشاريع الطاقة النظيفة، واستشراف مستقبل التعدين في الطائف، واستدامة الأمن الغذائي في المحافظة، ومستقبل الورد الطائفي، وجودة الحياة وأنسنة المدن، والاستثمار في قطاعات الرياضة والترفيه والتقنية، وأهمية الطائف في استقبال الحجاج والمعتمرين. كما سيقام عدد من ورش العمل عن دور المرأة باعتبارها شريكاً تنموياً، ودور البحث العلمي في التقنية، والتعليم المهني في ظل «رؤية السعودية 2030»، وسيتضمن المنتدى معرضاً مصاحباً يشارك فيه عدد من الشركات والجهات المحلية والدولي

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