انخفاض أسعار النفط والأنظار إلى اجتماع الفدرالي الأمريكي

وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي"غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.31% إلى 84.42 دولار للبرميل.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الوضع في قطاع غزة وأكد خلال الاتصال أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية .

حيّرت السواتر الجانبية غير العادية الموضوعة على دبابات Merkava Mark IV الإسرائيلية، رواد مواقع التواصل الاجتماعي.استهدفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى وسط غزة، بأكثر من 25 غارة و"أحزمة نارية" عنيفة وضخمة، ولا تزال تطلق قنابل مضيئة نحوه.كتبت صحيفة South Chin Morning Post أن الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي مايك جونسون"سينهي" الهجوم الأوكراني المضاد. headtopics.com

أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا أكدت فيه رفضها بشكل قاطع الافتراءات والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.قال عضو قيادة حركة"حماس" في الخارج علي بركة، إن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدا وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.قال مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، إن المملكة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، كما طلبت صواريخ باتريوت.

استنكر الترجي الرياضي التونسي الأحداث التي جدت يوم السبت بمدينة الدار البيضاء المغربية، ووصفها بالخطيرة.عبّر وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر عن قلقه مما وصفه تنامي معاداة السامية في البلاد، تزامنا مع بيان إلى جاليات المهاجرين في البلاد يتضمن بنودا عن كيفية التصرف في ألمانيا.أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، أن عدد الأسرى المحتجزين لدى"حماس" 230 أسيرا. headtopics.com

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مخاوف الحرب تصعد بأسعار النفط 3%.. وبرنت يغلق فوق 90 دولارا للبرميلارتفعت أسعار النفط نحو 3% خلال تعاملات الجمعة إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط ما قد يتسبب في اضطراب إمداد اقرأ أكثر ⮕

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