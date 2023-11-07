انخفاض الخسائر المتراكمة لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

كشفت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، عن انخفاض الخسائر المتراكمة للفترة المنتهية في 30-9-2023 من 23.12% في تاريخ 30-6-2023 إلى 18.52%، من رأس المال الحالي وقدره 230 مليون ريال. وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة، تتضمن تحسين سياسات الاكتتاب وضبط التكاليف.

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ALEQTİSADİAH: انخفاض الخسائر المتراكمة لـ'سلامة' إلى 33.81 % من رأس المالأعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 33.81 في المائة من رأس المال. وأوضحت الشركة أن أسباب انخفاض الخسائر المتراكمة تعود بشكل رئيسي إلى تحسن الأداء المالي للشركة خلال الربع الثالث من 2023 ، والمزايا الإنتقالية لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17.

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ALEQTİSADİAH: 'ملاذ للتأمين' تخسر 20 مليون ريال في الربع الثالثأعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 (تسعة أشهر).

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ALEQTİSADİAH: احتساب نسبة التذبذب لسهم 'سلامة' على أساس سعر 21.12 ريالوافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة للتأمين التعاوني على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الإثنين 06/11/2023م على أساس سعر 21.12 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة. علما بأنه سيتم إيداع حقوق أولوية لشركة سلامة للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين يوم الأربعاء بتاريخ 08/11/2023م.

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ALYAUM: انخفاض أرباح «الإعادة السعودية» إلى 39.6 مليون ريال في الربع الثالثانخفاض أرباح «الإعادة السعودية» إلى 39.6 مليون ريال في الربع الثالث

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FRANCE24_AR: أرامكو السعودية تعلن انخفاض أرباحها بنسبة 23 بالمئة في الربع الثالث من 2023أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة الثلاثاء تراجع صافي أرباحها في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 23 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، جرّاء انخفاض أسعار الخام والكميات المباعة.

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AAWSAT_NEWS: أرباح «أرامكو» السعودية الفصلية أعلى من التوقعات رغم تراجعها 23 %تراجعت الأرباح الصافية لشركة «أرامكو السعودية» في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 23.2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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