انخفاض أرباح «سابك للمغذيات» إلى 1.04 مليار ريال في الربع الثالث

كشفت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن تحقيق صافي ربح في الربع الثالث من 2023 بنحو 1.049 مليار ريال، منخفضا بنسبة 55%، مقارنة بـ 2.331 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أسباب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق تعود إلى: انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بنسبة 43%.«المملكة القابضة» توقع اتفاقية مع «البحر الأحمر الدولية» بملياري ريال

ووفقا للشركة تعود أسباب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بنسبة 5%. وبحسب الشركة يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بنسبة 46%. headtopics.com

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