انخفاض أرباح 'أليانز إس إف' 46% في الربع الثالث إلى 7 ملايين ريال

انخفاض أرباح "أليانز إس إف" 46% في الربع الثالث إلى 7 ملايين ريالأعلنت شركة"أليانز السعودي الفرنسي" للتأمين التعاوني النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30"تسعة أشهر" قبل الزكاة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALEQTISADIAH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: انخفاض أرباح «مرافق» إلى 188 مليون ريال في الربع الثالث من 2023انخفاض أرباح «مرافق» إلى 188 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: أرباح «وفرة» تقفز 67.7% إلى 5 ملايين ريال في الربع الثالث من 2023أرباح «وفرة» تقفز 67.7% إلى 5 ملايين ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: تراجع أرباح «أماك» إلى 5.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2023تراجع أرباح «أماك» إلى 5.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: أرباح «المطاحن الأولى» تنخفض إلى 54 مليون ريال في الربع الثالث من 2023أرباح «المطاحن الأولى» تنخفض إلى 54 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: ارتفاع أرباح 'أكوا باور' 16.5% إلى 398 مليون ريال بالربع الثالثارتفع صافي أرباح شركة أكوا باور بنسبة 16.46% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 397.9 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 341.7 مليون ريال في الربع ال

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: انخفاض أرباح أسمنت المدينة 82% في الربع الثالث إلى 4.4 مليون ريالأعلنت شركة أسمنت المدينة عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث حيث حققت الشركة صافي 4.4 مليون ريال.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕