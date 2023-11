انتقادات واسعة لناشطة مصرية دعمت الحرب الإسرائيلية ضد «حماس»

وأثارت تصريحات زيادة وما أعقبها من هجوم وغضب، تساؤلات حول «الحدود الفاصلة بين حرية التعبير»، وما وصفه حقوقيون بـ«الكلام غير المسؤول وغير الحقوقي»، وما إذا كان يحق لأي شخص وصم المقاومة بـ«الإرهاب»، وقال الحقوقي المصري ناصر أمين لـ«الشرق الأوسط»: «الحد الفاصل فيما يتعلق بحرية التعبير هو المعايير والاتفاقيات الدولية، وما ورد بتصريحات الناشطة كلام غير حقوقي وغير مسؤول»، موضحاً أنه «لا يمكن لأي شخص ليست لديه دراية سياسية أو حقوقية وصف أي مقاومة...

وشملت قرارات الإعفاء التي أصدرها البرهان، الأربعاء، وزراء الطاقة والنفط، التجارة والتموين، النقل، العمل والإصلاح الإداري، والثروة الحيوانية. وأصدر قراراً بتكليف عدد من الوزراء، هم: نعيم محمد سعيد (وزارة الطاقة والنفط) والفاتح عبد الله يوسف (التجارة والتموين) وأبو بكر أبو القاسم عبد الله (النقل) أحمد علي عبد الرحمن (العمل والإصلاح الإداري).

يأتي التكليف الوزاري الجديد في وقت تشهد فيه البلاد قتالاً مستمراً بين الجيش و«الدعم السريع» منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي. وقال البرهان إن القوات المسلحة ذهبت إلى «منبر جدة» من أجل ما اتفق عليه سابقاً بخروج قوات الدعم السريع «المتمردة» من أحياء المدنيين والمرافق الحكومية والخدمية.«الدعم السريع»: سير المفاوضات في جدة يبشر بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار

ويتجدد القتال في الفاشر بفارق أيام قليلة من استيلاء قوات «الدعم السريع» على ولايتي جنوب ووسط الإقليم، بعد معارك ضارية مع قوات الجيش.وقال مواطنون لـ«الشرق الأوسط»، صباح الأربعاء، إن الفاشر تشهد حالة من التوتر، ومخاوف متزايدة لدى السكان من اندلاع المواجهات في أي وقت، على أثر تمركز «قوات الدعم السريع» في أطراف المدينة.

SKYNEWSARABIA: الحكومة الإسرائيلية: حماس وحدها المسؤولة عن الضحايا المدنيينقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، الثلاثاء، إن حماس وحدها من يتحمل مسؤولية سقوط ضحايا مدنيين في الحرب الدائرة بقطاع غزة.

ALARABIYA: 'سنطلب تعويضا عن خسائرنا من الحرب على غزة'.. تحذير مصريوسط التوقعات بأن تطول الحرب الإسرائيلية على غزة، تصاعدت أصوات مصرية تؤكد أن القاهرة ستطالب بتعويضها عن خسائرها.وأكد أحمد جنيدي، عضو مجلس النواب المصري اليو

ALHADATH: 'سنطلب تعويضا عن خسائرنا من الحرب على غزة'.. نائب مصري يحذروسط التوقعات بأن تطول الحرب الإسرائيلية على غزة، تصاعدت أصوات مصرية تؤكد أن القاهرة ستطالب بتعويضها عن خسائرها.وأكد أحمد جنيدي، عضو مجلس النواب المصري اليو

AA_ARABIC: هنية: قدمنا تصورا لوقف 'العدوان' لكن نتنياهو 'يماطل'في كلمة ألقاها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعد مرور 26 يوما على الحرب الإسرائيلية - Anadolu Ajansı

SKYNEWSARABIA: نتنياهو: إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق الناررفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها بلاده ضد حماس، معتبرا أن خطوة كهذه ستكون 'استسلاما' للحركة الفلسطينية.

AAWSAT_NEWS: هل من نهاية قريبة لحرب الإبادة على غزة؟تواصل حكومة الحرب الإسرائيلية عدوانها على غزة للأسبوع الرابع، دون أفق مرئي لوقف هذه الوحشية الانتقامية، التي يقودها نتنياهو ضد المدنيين الفلسطينيين،

