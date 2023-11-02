انتهز الفرصة... تعرف على كل تفاصيل برنامج ديوان المظالم التدريبي

وكان ديوان المظالم قد أعلن عن فتح باب التقديم في برنامج"خبير" للتدريب التعاوني، برنامج التطبيق العملي في عموم محاكمه وإداراته- إرفاق بعض الوثائق كصورة من الهوية الوطنية وصورة من المعدل الحالي وخطاب التدريب1- أن يلتزم الطالب أو الطالبة بخطة التدريب والمهام والواجبات التي تحددها له المحكمة أو الإدارة.
2- أن يلتزم الطالب أو الطالبة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم إطلاعه عليها من قبل ديوان المظالم.يبدأ التقديم الأربعاء 1445/4/17 هـ عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الأربعاء 1445/5/1 هـ. يستقبل برنامج ديوان المظالم التدريبي طلبات الالتحاق به لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلن الديوان أمس الأربعاء عن فتح باب التقدم.وتستمر فترة التقديم أسبوعين، حيث بدأت أمس بتاريخ 17/4/1445هـ وتنتهي في 1/5/1445هـ،
وكان ديوان المظالم قد أعلن عن فتح باب التقديم في برنامج"خبير" للتدريب التعاوني، برنامج التطبيق العملي في عموم محاكمه وإداراته- إرفاق بعض الوثائق كصورة من الهوية الوطنية وصورة من المعدل الحالي وخطاب التدريب1- أن يلتزم الطالب أو الطالبة بخطة التدريب والمهام والواجبات التي تحددها له المحكمة أو الإدارة.
2- أن يلتزم الطالب أو الطالبة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم إطلاعه عليها من قبل ديوان المظالم.عاجل.. رواتب مجزية تصل 6500 ريال لفرص تدريب وتوظيف بمعهد الصناعات الغذائية
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