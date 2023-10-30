انتخابات «الشورى» في عُمان: خسارة مدوية للمرأة... والتغيير تجاوز 64 %

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وتُعد هذه النسبة، ثاني أعلى مشاركة في الانتخابات في سلطنة عُمان، بعد انتخابات مجلس الشورى عام 2011، التي شهدت أعلى نسب المشاركة بنسبة قدرها 76 في المائة. ويمثل أعضاء المجلس المنتخبين في الدورة العاشرة 63 ولاية بواقع عضوين في كل ولاية يزيد عدد سكانها عن 30 ألف نسمة، وعضو واحد في كل ولاية يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة.

وأكّدت الشركة العُمانية للاتصالات أنّ الأنظمة الحمائية عملت بكفاءة عالية ولم يتم تسجيل أيّ محاولات لهجمات سيبرانية. وأضاف أنه تم بث جميع البيانات والإحصاءات للعملية الانتخابية مباشرةً من خلال التقنيات الرقمية؛ مما أتاح لجميع المهتمين والمتابعين الاطلاع عليها. headtopics.com

كما أن مجلس الشورى العماني (المنتخب) هو الغرفة التشريعية الثانية مع مجلس الدولة (المعيّن)؛ إذ يشكلان معاً «مجلس عُمان» الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى.تواصل الحرب بين إسرائيل و«حماس» فرض إيقاعها على الحركة السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة، في ظل تغطية تجدد المظاهرات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.أعلن النائب الديمقراطي دين فيليبس أنه ينوي الترشح لخوض السباق الرئاسي لعام 2024 متحدياً الرئيس جو بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي.

وتنافس في هذه الانتخابات 843 مرشحاً، بينهم 32 امرأة، حسب القوائم النهائية للمرشحين، لاختيار 90 عضواً، في حين يبلغ مجموع الناخبين 753.690. والأحد الماضي أدلى الناخبون العمانيون في الخارج بأصواتهم إلكترونياً. headtopics.com

وكان عدد من النواب الكويتيين والناشطين وجّهوا تحذيرات علنية ضد السفيرة الأميركية المعينة كارين ساساهارا قبيل وصولها للبلاد، مطالبين بعدم استقبالها، ومهددين باستجواب الحكومة إذا أقدمت على اعتمادها سفيرةً لبلادها لدى الكويت.

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