انتصار غير مطمئن للوداد على الترجي في نصف نهائي الدوري الأفريقي

اكتفى فريق الكرة الأول بنادي الوداد المغربي بالفوز بهدف على حساب ضيفه الترجي التونسي، مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

سجل الوداد هدفه الوحيد بواسطة هشام بوسفيان في الدقيقة 57، ليتأجل الحسم إلى موقعة رادس في تونس يوم الأربعاء المقبل.ويلعب الترجي على ملعب حمادي العقربي برادس لقاء الاياب أمام الوداد الأربعاء القادم، حيث بات مطالبًا بالفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى النهائي.

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