انتصار رائع لنيوكاسل على مانشستر يونايتد

كانت مباراة صعبة و انتصار رائع. كل التحية للاعبين على ما قدموه اليوم، قدموا أداء قتاليا. وأضاف هاو : ربما ليست المباراة التي توقعناها من حيث أسلوب كل فريق. لكن عليك إظهار الجوانب المختلفة من طريقة لعبك لتحقيق الفوز وأعتقد أننا نمتلك ذلك في الفريق حاليا. وتوج هذا الانتصار أسبوعا رائعا لنيوكاسل، الذي تغلب على مانشستر يونايتد حامل لقب كأس رابطة الأندية المحترفة 3-صفر في الدور الرابع في أولد ترافورد يوم الأربعاء الماضي.

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ALMOWATENNET: فوز مانشستر يونايتد أمام فولهام يحمي تين هاج من الإقالة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةفوز مانشستر يونايتد أمام فولهام يحمي تين هاج من الإقالة حقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا اليوم على نادي فولهام بهدف دون رد في الجولة

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AAWSAT_NEWS: مدرب نيوكاسل: ثقة اللاعبين كبيرة قبل مواجهة آرسنالقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد الجمعة إن جميع لاعبي فريقه يشعرون بثقة كبيرة في النفس بعد الفوز وبتشكيلة من الصف الثاني على العملاق مانشستر يونايتد.

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ALYAUM: مانشستر يونايتد ينتزع فوزا صعبا على فولهام في الدوري الإنجليزيانتزع فريق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على مضيفه فولهام 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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RTARABIC: فرنانديز يمنح مانشستر يونايتد فوزا 'قاتلا' على فولهامحقق مانشستر يونايتد فوزا بشق الأنفس على حساب مضيفه فولهام بهدف دون رد في افتتاح الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت.

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AAWSAT_NEWS: «البريميرليغ»: يونايتد يحصد نقاط فولهام في الوقت القاتلانتزع فريق مانشستر يونايتد فوزاً صعباً على مضيفه فولهام 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما، السبت، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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CNNARABİC: لاعب مانشستر يونايتد يتسبب بفرحة 'جنونية' لمشجع المنافس.. ماذا فعل؟تسبب أليخاندرو غارناتشو، لاعب نادي مانشستر يونايتد، بفرحة 'جنونية' لمشجع نادي فولهام، في أعقاب مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

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