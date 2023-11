امرأة يهودية تقاطع حديث بايدن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

وبينما كان بايدن يتحدث أمام حشد من المؤيدين في مينيابوليس حول أسباب ترشحه للرئاسة عام 2020، نهضت امرأة وصرخت: “سيدي. سيدي الرئيس، إذا كنت تهتم بالشعب اليهودي، فأنا كحاخام أريد منك أن تدعو إلى وقف إطلاق النار".

وتجمع بالقرب من مكان إلقاء كلمة بايدن أكثر من 1000 متظاهر، وحملوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها"أوقفوا قصف الأطفال" و"فلسطين حرة" و"وقف إطلاق النار الآن".وأكد بايدن أن الأمريكيين سيتمكنون الآن من الخروج من قطاع غزة الذي مزقته الحرب، مشيرا إلى أن إدارته تعمل بجد لإخراج أمريكيين آخرين من المنطقة في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن إدارته تعمل لتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا أنه هو الذي أقنع نتنياهو ورئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بالسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.سياسة

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ARABI21NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: ولي عهد الكويت يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعداتولي عهد الكويت يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: وزير الدفاع يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزةوزير الدفاع يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: وزير الدفاع يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزةوزير الدفاع يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الأمريكيون المسلمون ينذرون بايدن: لا تصويت بدون وقف إطلاق النار في غزةأكد المجلس الإسلامي الأمريكي وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي إنهم سيعملون على الامتناع عن التصويت لصالح الرئيس جو بايدن، ما لم تتخذ واشنطن خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: تظاهرة في بريطانيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)نظّم مجموعة من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين اعتصاماً في محطة «ليفربول ستريت» في لندن؛ احتجاجاً على الصراع بين إسرائيل و«حماس».

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

CNNARABIC: العاهل الأردني يؤكد في اتصال مع بايدن 'ضرورة وقف إطلاق النار' في غزةأكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء 'ضرورة وقف إطلاق النار، والعمل نحو هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع'.

مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر ⮕