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امرأة يهودية تقاطع حديث بايدن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

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وبينما كان بايدن يتحدث أمام حشد من المؤيدين في مينيابوليس حول أسباب ترشحه للرئاسة عام 2020، نهضت امرأة وصرخت: “سيدي. سيدي الرئيس، إذا كنت تهتم بالشعب اليهودي، فأنا كحاخام أريد منك أن تدعو إلى وقف إطلاق النار".

وتجمع بالقرب من مكان إلقاء كلمة بايدن أكثر من 1000 متظاهر، وحملوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها"أوقفوا قصف الأطفال" و"فلسطين حرة" و"وقف إطلاق النار الآن".وأكد بايدن أن الأمريكيين سيتمكنون الآن من الخروج من قطاع غزة الذي مزقته الحرب، مشيرا إلى أن إدارته تعمل بجد لإخراج أمريكيين آخرين من المنطقة في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن إدارته تعمل لتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا أنه هو الذي أقنع نتنياهو ورئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بالسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.سياسة

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