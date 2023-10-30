اليابان تخشى أثر «حرب غزة» على اقتصادها

https://aawsat.

وتراجعت العملة اليابانية في الآونة الأخيرة؛ إذ تخطت 150 يناً للدولار، مسجلة أضعف مستوى لها منذ أكتوبر 2022 عندما تدخلت السلطات في السوق لوقف تدهورها. وتنظر الأسواق إلى عتبة 150 يناً على أنها منطقة خطر يمكن أن تؤدي إلى التدخل.

كما أبقت الحكومة على حذرها بشأن المخاطر السلبية الناجمة عن تشديد السياسة النقدية العالمية والمخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني. وأضاف هاجيودا، في برنامج من هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه): «لا يعني هذا أننا قررنا أن نستمر في هذا الإجراء، لمدة عام واحد فقط، لكن لا يمكن الاحتفاظ بذلك للأبد»، حسب «بلومبرغ». headtopics.com

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الحكومة تعتزم تعزيز الميزة التنافسية للشركات اليابانية من خلال مساعدتها على دخول الأسواق الناشئة سريعة النمو. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة تدرس منح الشركات الناشئة والصغيرة دعماً أكبر.السعودية تستعد لإطلاق المعرض الأكبر في العالم لاستدامة الغذاء

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع 0.1 في المائة على أساس فصلي في ضوء عوامل معدلة. وكان استطلاع أجرته «رويترز» توقع انكماش الاقتصاد 0.3 في المائة. وجاء في تحليل لمصرف «دويتشه بنك»: «على الرغم من انخفاض التضخم، نتوقع أن يخرج الاستهلاك الخاص من حالة الركود بشكل تدريجي، حيث لا تزال ثقة المستهلك ضعيفة». headtopics.com

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الاثنين، سيشارك الوزير في قمة الحكومة البريطانية حول الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن يجري هابيك محادثات ثنائية مع وزراء آخرين على هامش الفعالية. ومن المقرر أن يقوم الرئيس أولاً بزيارة تنزانيا ثم زامبيا. ووفقاً لمكتب الرئيس، فإن الجولة تهدف إلى توسيع الشراكات القائمة وإقامة شراكات جديدة واستكشاف إمكانات تعاون اقتصادي مكثف. ويرافق شتاينماير وفد من رجال الأعمال.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: aawsat_News »

حرب غزة: مراسل بي بي سي يصف الوضع بعد أعنف ليلة قصف إسرائيلية على غزةحرب غزة: مراسل بي بي سي يصف الوضع بعد أعنف ليلة قصف إسرائيلية على غزة اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: الجيش الإسرائيلي يشن هجوما بريا وجويا عنيفا على قطاع غزةحرب غزة: الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً برياً وجوياً عنيفاً على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: هل يحمي القانون الدولي الصحفيين في قطاع غزة؟حرب غزة: إسرائيل قتلت 24 صحفياً في غزة على الأقل اقرأ أكثر ⮕

مخيم 'جرش' بالأردن.. نموذج مأساوي لتهجير الفلسطينيين- مخيم جرش تأسس بشكل طارئ عام 1968 لإيواء 11 ألف و500 لاجئ فلسطيني غادروا قطاع غزة إثر حرب 1967 - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

الرسالة رقم 1 من عمليات الهلال الأحمر في غزة إلى مقر العمليات برام الله (فيديو)أرسلت غرفة العمليات المركزية في الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، الرسالة الأولى لها في ظل الانقطاع المستمر للاتصالات والشبكات إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يوم الجمعة. اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: أصوات من القطاع رغم انقطاع الاتصال والإنترنتحرب غزة: أصوات من القطاع رغم انقطاع الاتصال والإنترنت اقرأ أكثر ⮕