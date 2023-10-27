الولايات المتحدة تعتزم صناعة نوع جديد من القنابل النووية

وجاء في بيان للبنتاغون بهذا الصدد، يوم الجمعة، أن"الولايات المتحدة تعتزم إنتاج نسخة حديثة من القنبلة النووية ذات السقوط الحر B61، أطلق عليها اسم B61-13".وأشار مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون السياسات في المجال الفضائي، جون بلامب، إلى أن صناعة النوع الجديد من القنابل النووية سيسمح باستبدال النماذج القديمة من القنابل الموجودة في الترسانات الأمريكية، مثل B61-7، مؤكدا أن صناعة القنابل الجديدة لن تزيد الكمية الإجمالية من الأسلحة الموجودة في الترسانة النووية الأمريكية.

ويمكن إلقاء تلك القنابل من طائرات"بي 2" و"إف 15" و"إف 16" و"تورنادو"، وكذلك من الطائرات الواعدة من الجيل الجديد مثل"إف 35" و"بي 21" و"إف/أي 18 إف".الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة هذه الليلة

أصدر الجيش المصري على لسان المتحدث العسكري، بيانا يكشف فيه ملابسات حادثة طابا وسقوط طائرة بدون طيار صباح اليوم الجمعة في المدينة، وكشف عن إجراءات الجيش بهذا الصدد.آبل تصدر"تحديثا أمنيا عاجلا" وتحث مستخدمي"آيفون" على تثبيته! headtopics.com

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