الولايات المتحدة تفقد الأفق السياسي في تدخلاتها وحروبها

بين الدعم المطلق لإسرائيل والبحث عن «أفق سياسي» لما بعد الحرب، أضاعت الولايات المتحدة - كالعادة «الأفق السياسي»، على غرار ما فعلته في كل تدخّلاتها وحروبها





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