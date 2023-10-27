الوضع خطير ومنهار.. الأمم المتحدة: لن نتمكن من مواصلة عمليات الإغاثة في غزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش أن النظام الإنساني في غزة يواجه انهيارًا كاملاً؛ ما يؤدي إلى عواقب لا يمكن تصورها على أكثر من مليونَي مدني..وقال غوتيريش في بيان اليوم إن منظمة الأمم المتحدة لن تتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدات داخل قطاع غزة دون حدوث تحوُّل فوري وجوهري في كيفية إدخال المساعدات..

وأكد في بيانه أن الحاجة الملحة لإمدادات الوقود لعمليات الأمم المتحدة ولتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه وإنتاج الغذاء وتوزيع المساعدات زادت حاليًا..ورحب غوتريتش بالإجماع العالمي المتزايد حول التوصل إلى هدنة إنسانية للصراع، وكرر دعوته إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وتسليم الإمدادات المنقذة للحياة بالحجم المطلوب..واختتم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بيانه بالقول إن البؤس ينمو كل دقيقة، وبدون تغيير جوهري..

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