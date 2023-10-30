الوطنية للإسكان NHC تتيح أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بأقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59%

أتاحت الوطنية للإسكان NHC أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 300 ألف وبأقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59% على جميع المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن خطط واستراتيجيات الشركة في زيادة المعروض العقاري بالمملكة وتوفير خيارات سكنية بأسعارٍ وحلولٍ تمويلية تنافسية. .

وتتميز مشاريع الوطنية للإسكان بتنوعها وتمركزها في مواقع استراتيجية داخل النطاق العمراني في مختلف مناطق المملكة، حيث تعمل على تطوير ضواحي نوعية بمساحات ضخمة ومجتمعات سكنية وفق أفضل المقاييس العالمية، مراعية وفرة المسطحات الخضراء وتكاملية المرافق والخدمات وتطبيق أفضل معايير جودة الحياة بسهولة الوصول لجميع الاحتياجات اليومية عبر مسارات آمنة مخصصة للمشاة والدرجات، وتبنيها لأفضل التقنيات الحديثة لخلق مجتمعات سكنية تليق بالأسرة السعودية..

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