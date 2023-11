الوزيران بن غفير وسموتريتش يهاجمان وزير الدفاع الإسرائيلي

وقال إن موقف غالانت المؤيد لتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية هو"خطأ فادح.. لا أنوي السماح لدولة إسرائيل بتمويل أعدائنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) الذين يدعمون إرهاب حماس. السلطة الفلسطينية ليست الحل، بل هي جزء من المشكلة. نحن لا نكرر الأخطاء والمفاهيم التي انفجرت في وجوهنا".

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم"عزل" حركة حماس، فيما عرضت"بلومبرغ" 3 خيارات في هذا الإطار.أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.ذكرت صحيفة"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى"حماس" في قطاع غزة.

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.اعترفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في حديث مع المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج بهجومها المضاد، فيما تدّعي على العلن عكس ذلك.

قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصري الأسبق ومسؤول غرفة العمليات خلال حرب أكتوبر اللواء محمد رشاد، إن المخابرات الإسرائيلية تواجه فشلا غير مسبوق في تاريخها.زاخاروفا: تعلق على اعتراف نتنياهو بخطط تهجير سكان غزة

RTARABIC: بن غفير يوزع أسلحة رشاشة على إسرائيليين في المدن والبلدات (صور)يعمل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على توزيع السلاح على مدنيين إسرائيليين لإنشاء 600 وحدة أمنية احتياطية جديدة في إسرائيل على خلفية الحرب على غزة.

OKAZ_ONLINE: وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الثنائية وتطورات المنطقةاستقبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم (الأربعاء)، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ALYAUM: وزير الدفاع يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الأمريكيالتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

ALMOWATENNET: خالد بن سلمان يستعرض مع نظيره الأمريكي الشراكات الدفاعية بين البلدين | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارخالد بن سلمان يستعرض مع نظيره الأمريكي الشراكات الدفاعية بين البلدين التقى وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

ALARABIYA: إسرائيل: نتقدم في غزة.. ومعارك قوية تجري في الداخلأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآلآف غالانت، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي 'يتقدم في غزة بحسب الخطط والمعركة لن تكون قصيرة ونتقدم فيها يوما بعد يوم'، مش

AAWSAT_NEWS: «القسام» تعلن تدمير أهداف بحرية إسرائيلية... وتل أبيب تعترف بـ«دفع ثمن باهظ» في غزةقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف إن الجيش الإسرائيلي «يحقق إنجازات كبيرة»، خلال العملية البرية في قطاع غزة، لكنه اعترف أيضا بأنه «يدفع ثمنا باهظا».

