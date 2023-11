الوداد يقصي الترجي ويبلغ نهائي الدوري الإفريقي

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد فوز كل منهما 1-صفر على أرضه، ليسجل لاعبو الوداد الخمس ركلات بنجاح بينما أهدر رودريغو ركلته. ولم ينجح الحارس البديل للترجي أمان الله مميش في التصدي لأي ركلة بعد مشاركته قرب النهاية بدلا من الحارس الأساسي معز بن شريفية.سجل هشام بوسفيان هدفا ليفوز الوداد 1-صفر على ضيفه الترجي التونسي على استاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري ...يحلّ الأهلي المصري على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي العنيد على أرضه في كلاسيكو قاري جديد، الأحد ضمن ذهاب نصف نهائي دوري إفريقيا كرة القدم الذي يشهد ...

كشف المدير الفني لنادي الوداد المغربي، عادل رمزي، تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه الترجي التونسي، مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

بلغ الوداد المغربي نهائي النسخة الأولى من مسابقة الدوري الإفريقي لكرة القدم بعد تخطيه عقبة الترجي التونسي في نصف النهائي بركلات الترجيح.

الديربي المغاربي.. الوداد يتخطى الترجي ويبلغ نهائي الدوري الأفريقي

طالب الوداد المغربي السلطات التونسية بتوفير حماية لجماهيره قبل مواجهة مضيفه الترجي في إياب الدور قبل النهائي للدوري الأفريقي لكرة القدم الأربعاء.

يسعى الأهلي المصري والترجي التونسي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لبلوغ نهائي الدوري الإفريقي، عندما سيستضيفان صنداونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي في إياب نصف النهائي.

