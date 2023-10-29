الوافد الجديد تورام يعيد إنتر إلى صدارة الدوري الإيطالي

استعاد فريق إنتر صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفضل تألق الوافد الجديد الفرنسي ماركوسورغم أفضليته الميدانية والفرص العديدة، عانى إنتر للوصول إلى شباك روما الذي تحسنت نتائجه كثيراً في الآونة الأخيرة بعد فوزه بخمس مباريات متتالية محلياً وقارياً، قبل أن يأتي الفرج على يد تورام في الدقيقة 81 بعد عرضية من فيديريكو ديماركو، رافعاً رصيده الى أربعة أهداف في الدوري بقميص"نيراتسوري".

وبالفوز الثامن لهذا الموسم، أحدها على جاره اللدود ميلان 5-1، رفع فريق المدرب سيموني إينزاغي رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة. أما روما الذي أفلت من هدف ثانٍ في الثواني الأخيرة بعدما ارتدت تسديدة البديل البرازيلي كارلوس أوغوستو من العارضة (90)، فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الثامن.

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