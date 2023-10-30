الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق منصة رقمية لتسويق تمور العلا

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا 'بوابة تمور العُلا'، وهي منصة إلكترونية تقدم الخدمات لأصحاب المزارع لتسويق منتجاتهم الزراعية من التمور عبر نافذة بيع رقمية موثوقة وربطها بالأسواق المحلية والعالمية..

كما تقدم المنصة عدداً من الخدمات للمزارعين من ضمنها تسويق التمور بالتجزئة عبر منافذ البيع المختلفة، وإقامة المزادات الإلكترونية للأنواع الفاخرة من التمور، وتسويق التمور بالجملة لطلبات التصدير والكميات الكبيرة، كما تتيح المنصة خدمة فرصة تتيح لمنتجي التمور في العلا المشاركة في توفير طلبات الشراء الواردة لبوابة تمور العلا، وتوفير خدمات لوجستية متنوعة تتمثل في التخزين والتعبئة والتغليف والتوصيل، كما يمكن الاستفادة من خدمات المنصة عبر الرابط ..

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مطار العلا الدولي يستقبل أولى الرحلات المباشرة القادمة من قطرأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن استقبال مطار العلا الدولي لأولى رحلات الخطوط الجوية القطرية المباشرة، التي وصلت إلى العلا مساء أمس، قادمة من مطار حمد الدولي بالدوحة. كما أن... اقرأ أكثر ⮕

بعد تحذيرات الأرصاد.. تعليق الدراسة في العلا غداًأعلنت إدارة تعليم محافظة العلا، عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد، في مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع. اقرأ أكثر ⮕

تعليق الدراسة الحضورية في العلا وظهران الجنوب ورجال ألمع | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةتعليق الدراسة الحضورية في العلا وظهران الجنوب ورجال ألمع وأعلنت إدارة التعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غداً بمدارس الطائف والمحافظات التابعة لها اقرأ أكثر ⮕

مطار العلا الدولي يستقبل أولى الرحلات على متن الخطوط الجوية القطريةالرحلات الجديدة ستوفر لضيوف الناقلة القطرية فرصة استكشاف العلا ومشاهدة عجائبها الطبيعية، والمشاركة في الفعاليات والمهرجات المُقامة فيها على مدار العام. اقرأ أكثر ⮕

'‫تعليم العلا' تعلق الدراسة غدًا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارسسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

مي آل خليفة: رؤية إبداعية تتحقق في «العلا» ومفاجأة في البلدة القديمةوصفت وزيرة الثقافة والإعلام البحرينية سابقاً، عضو المجلس الاستشاري لهيئة تطوير العلا الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرؤية الثقافية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هي ما كانت تتمناه للبحرين وتسعى لها كل البلدان العربية، حيث التركيز على الهوية والمواقع الأثرية، واستقطاب الخبرات من العالم أجمع. اقرأ أكثر ⮕