الهلال الأحمر الفلسطيني: استلمنا 55 شاحنة مساعدات وصلت غزة

وقالت الجمعية (غير حكومية) في بيان وصل الأناضول، إن"طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني استلمت اليوم 55 شاحنة من المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح". وأضافت أن"الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية"، فيما ذكرت أنه"لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة".والثلاثاء، قالت الجمعية إنها تسلمت 59 شاحنة تحمل مساعدات دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح.

وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي دخلت أول قافلة إغاثية إلى القطاع تضم 20 شاحنة أغلبها مواد طبية وغذائية، وذلك بعد 13 يوما من الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة وقصف معبر رفح. وكانت غزة تتلقى نحو 500 شاحنة من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات يوميا قبل 7 أكتوبر، بما في ذلك 45 شاحنة وقود لتشغيل سيارات القطاع ومحطات تحلية المياه والمخابز، وفق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا".

ولكن منذ 7 أكتوبر، يتواصل إغلاق المعابر والحصار المشدد الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة خلفت دمارا هائلا وآلاف القتلى والجرحى معظمهم مدنيون، وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AA_ARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AA_ARABIC: الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 26 شاحنة مساعدات إلى غزةليرتفع عدد الشاحنات الداخلة عبر معبر رفح منذ نحو أسبوع إلى 144، مع استمرار منع الوقود بحسب بيان للجمعية.. - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 59 شاحنة مساعدات إلى غزةليرتفع عدد الشاحنات الداخلة عبر معبر رفح منذ نحو أسبوع إلى 217، مع استمرار منع الوقود بحسب بيان للجمعية.. - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن استلام 26 شاحنة مساعدات جديدة من معبر رفحأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الاثنين، أنها تسلمت 26 شاحنة مساعدات قادمة من معبر رفح المصري، ليرتفع إجمالي عدد الشاحنات المستلمة إلى 144.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: مستودعات الهلال الأحمر في غزة بعد القصف الإسرائيليمستودعات الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة تتعرض لأضرار كبيرة بعد استهدافها من قبل طائرات الجيش الإسرائيلي

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: الصليب الأحمر الدولي يستنجد: لا غذاء ولا دواء في غزةعلى الرغم من دخول أكثر من 150 شاحنة مساعدات إلى غزة، إلا أن المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة سهير زقوت، أكدت أن هذا العدد يشكل نقطة في بحر الاحتياجات

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: «الهلال الأحمر»: القصف يُخرج محطتي إسعاف في غزة والمخازن الرئيسية عن الخدمةقال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم (الثلاثاء) إن محطتي إسعاف شمال غزة وإسعاف غزة ومخازن الجمعية الرئيسية خرجت عن الخدمة بسبب الاستهداف المتكرر في محيطها.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕