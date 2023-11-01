الهلال الأحمر الفلسطيني: استلمنا 55 شاحنة مساعدات وصلت غزة

وقالت الجمعية (غير حكومية) في بيان وصل الأناضول، إن"طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني استلمت اليوم 55 شاحنة من المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح". وأضافت أن"الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية"، فيما ذكرت أنه"لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة".والثلاثاء، قالت الجمعية إنها تسلمت 59 شاحنة تحمل مساعدات دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح.
وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي دخلت أول قافلة إغاثية إلى القطاع تضم 20 شاحنة أغلبها مواد طبية وغذائية، وذلك بعد 13 يوما من الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة وقصف معبر رفح. وكانت غزة تتلقى نحو 500 شاحنة من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات يوميا قبل 7 أكتوبر، بما في ذلك 45 شاحنة وقود لتشغيل سيارات القطاع ومحطات تحلية المياه والمخابز، وفق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا".
ولكن منذ 7 أكتوبر، يتواصل إغلاق المعابر والحصار المشدد الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة خلفت دمارا هائلا وآلاف القتلى والجرحى معظمهم مدنيون، وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.
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