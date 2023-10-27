الهلال يهزم الأهلي بثلاثية ويواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية

بعد 4 هزائم متتالية ..

الطائي يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في الرياضوكان اللاعب الصربي سيرجي سافيتش أحرز الهدف الأول لأزرق الرياض في الثانية الـ46 مع بداية الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.وتمكن ماكسيمين في إحراز الهدف الأول للراقي بالدقيقة الـ58 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الجزائري رياض محرز.وبعد المباراة، أصبح رصيد أزرق الرياض 29 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الخامس.

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