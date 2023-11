الهلال يعلن خضوع 'نيمار' لجراحة في الرباط الصليبي.. اليوم

وأصيب نيمار خلال مواجهة البرازيل وأوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد التحام مع لاعب وسط الأوروجواي نيكولاس دي لاكروس..يُشار إلى أن طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار كان مسؤولاً عن إجراء عملية جراحية لنيمار عندما تعرَّض لكسر في قدمه اليمنى عام 2018، كما أشرف على علاج نجم الهلال عند إصابته الأخيرة في أربطة كاحله الأيسر..وذكرت تقارير إعلامية برازيلية أن مدة غياب نيمار المتوقعة عن الملاعب ستكون 10 أشهر.

