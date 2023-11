الهلال يعلن موعد خضوع نيمار لعملية الرباط الصليبي

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA: الخميس.. نيمار يجري عملية 'الرباط الصليبي'أعلن نادي الهلال يوم الأربعاء خضوع النجم البرازيلي لنادي الهلال نيمار لجراحة يوم الخميس في البرازيل بعد تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته الي

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: عملية نيمار «الخميس»... بانتظار الضوء الأخضر من الهلالتوقعت صحيفة او غلوبو البرازيلية أن يخضع نجم نادي الهلال والمنتخب البرازيلي نيمار لعملية جراحية الخميس

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: الهلال يعلن خضوع 'نيمار' لجراحة في الرباط الصليبي.. اليومسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: الهلال يعلن مغادرة جيسوس إلى البرتغالالهلال يعلن مغادرة جيسوس إلى البرتغال

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: وزير الحج يعلن موعد إطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرةوزير الحج يعلن موعد إطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: نيمار يصل إلى بيلو هوريزونتي تمهيداً لإجراء الجراحةكشفت صحيفة «أو غلوبو» البرازيلية عن وصول نجم نادي الهلال السعودي والمنتخب البرازيلي نيمار إلى بيلو هوريزونتي بعد ظهر الأربعاء لإجراء عملية جراحية.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕