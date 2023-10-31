HEAD TOPICS

الهلال يعلن سبب مغادرة جيسوس لبلاده.. وموعد عودته

alyaum1 min.

أعلن نادي الهلال مغادرة مدربه جيسوس خلال الساعات المقبلة المملكة للعودة لبلاده مرة أخرى بسبب ظرف أسري.

أخبار مصدر

ALYAUM

وأشار نادي الهلال في بيان رسمي اليوم الأربعاء أن المدرب سيغادر بسبب وفاة شقيقه على أن يلتحق ببعثة الفريق صباح يوم الجمعة في الأحساء استعداداً لخوض مباراة الجولة 12 أمام الفتح.وقدم مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل خالص التعزية والمواساة إلى مدير الجهاز الفني لفريقهم في وفاة شقيقه.

المملكة العربية السعودية عناوين

اكتب تعليق

Thank you for your comment.
Please try again later.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OKAZ_ONLINE: الهلال يعلن مغادرة جيسوس إلى البرتغالالهلال يعلن مغادرة جيسوس إلى البرتغال
مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: جيسوس يتوج بجائزة أفضل مدرب في أكتوبر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةجيسوس يتوج بجائزة أفضل مدرب في أكتوبر توج المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، بجائزة الأفضل في دوري روشن السعودي خلال شهر أكتوبر، بعد المستوى المميز للفريق
مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: كارينو: واجهنا المنتخب السعودي .. والسر في تغييرات جيسوسكارينو: واجهنا المنتخب السعودي .. والسر في تغييرات جيسوس
مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن استلام 26 شاحنة مساعدات جديدة من معبر رفحأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الاثنين، أنها تسلمت 26 شاحنة مساعدات قادمة من معبر رفح المصري، ليرتفع إجمالي عدد الشاحنات المستلمة إلى 144.
مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجزائرية بذكرى اليوم الوطني لبلادهالقيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجزائرية بذكرى اليوم الوطني لبلاده
مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: جيسوس: سعيد بمشاركة جميع اللاعبين.. واصابة نيمار أضعفت هجومناجيسوس: سعيد بمشاركة جميع اللاعبين.. واصابة نيمار أضعفت هجومنا
مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕