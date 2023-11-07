الهلال يفوز على مومباي بدوري المجموعات القاري

وحقق الهلال الفوز على مومباي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الرابعة، ضمن منافسات دور المجموعات بالبطولة القارية. ونجح الهلال خلال الموسم الحالي، في ألا يتعرض لأي هزيمة منذ بدايته وحتى الآن، وذلك تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس. الهلال لعب 18 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم، حقق الفوز في 15 مواجهة، وتعادل في 3 فقط، ليقدم انطلاقة رائعة.

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