الهلال يعلن عودة ناصر الدوسري قبل لقاء الحزم

أعلن نادي الهلال مشاركة لاعبه ناصر الدوسري في التدريبات الجماعية اليوم الأحد، وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، وفرض الجهاز الفني عددًا من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة.

وطبق المدرب جورجي جيسوس عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب لتطبيقها في المباراة، واختتم المران بتدريبات فنية متنوعة. ويدخل الهلال مباراة الحزم بمعنويات مرتفعة بعد الابتعاد بصدارة دوري روشن السعودي بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية.

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