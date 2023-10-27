الهلال بـ«التخصص».. والأهلي يفتقد «العقدة»

تسعى كتيبة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال البرتغالي خورخي خيسوس إلى توسيع الفارق من خلال فارق الانتصارات بينه ونظيره الأهلي خلال الكلاسيكو المنتظر الذي سيقام، غداً (الجمعة)، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن الجولة 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وعلى الرغم من الفارق الكبير بالانتصارات الذي يصب لمصلحة الأزرق إلا أن مواجهاتهما معاً دائماً ما تحفل بالندية والإثارة ومتعة كرة القدم الحقيقية.تهيمن كتيبة الهلال بالفوز على الأهلي خلال المباريات التي يلتقيان بها، فمنذ انطلاق دوري المحترفين موسم «2008-2009» حتى آخر مواجهة جمعتهما لا يزال الزعيم يسجّل تفوقاً واسعاً، إذ التقيا في 28 مباراة، فاز الهلال في 13 منها، وحقق الأهلي الانتصار في 4 مواجهات، فيما احتكم الفريقان للتعادل في 11 مواجهة سابقة.

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