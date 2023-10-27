النيابة لـ'ممارسي الصحة': بلغوا عن 'المُشتبهين'

وأكدت النيابة العامة، أنه يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينًاً بالوسائل الفنية الملائمة وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم.

واشترطت على الممارس الصحي تقديم ما يطلبه المريض عن حالته الصحية، ونتائج الفحوصات، مراعياً في ذلك الدقة والموضوعية. اشترطت النيابة على الممارس تقديم ما يطلبه المريض عن حالته

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