النفط يتحول للانخفاض عند التسوية مع مخاوف ضعف الطلب | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 0.45% بما يعادل 39 سنتًا عند 84.63 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 87.24 دولار خلال الجلسة.وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% أو 58 سنتًا، ليسجل 80.44 دولار للبرميل، بعد أن زاد إلى 83.42 دولار خلال التداولات.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALMOWATENNET »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: أسعار النفط مستقرة قرب توقعات البنك الدولي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأسعار النفط مستقرة قرب توقعات البنك الدولي توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من 2023 ولم يستبعد البنك أن يهبط

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: ارتفاع أسعار النفط وبرنت فوق 85 دولارًا للبرميل | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةارتفاع أسعار النفط وبرنت فوق 85 دولارًا للبرميل ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة صباح اليوم الأربعاء 1 نوفمبر قبيل اجتماعات عدد من البنوك المركزية

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: حافز زوجته جعله يتجاوز الحد المانع في حساب المواطن | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةحافز زوجته جعله يتجاوز الحد المانع في حساب المواطن تفاعل حساب المواطن مع استفسار مواطن بشأن تجاوزه الحد المانع للحصول على دعم البرنامج.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: حساب المواطن: ترقبوا نتائج الأهلية للدفعة 72 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةحساب المواطن: ترقبوا نتائج الأهلية للدفعة 72 كشف حساب المواطن عن قرب صدور نتائج الأهلية لدورة نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه يتم الإعلان بشكل دوري عن نتائج

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: توضيح من حساب المواطن بشأن تطبيق محددات صرف الدعم | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةتوضيح من حساب المواطن بشأن تطبيق محددات صرف الدعم أكد برنامج حساب المواطن، أنه تم تطبيق المحددات الجديدة الخاصة بصرف الدعم، من دفعة شهر أكتوبر المنصرم.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: السومة يهنئ السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالسومة يهنئ السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 حرص مهاجم الأهلي السابق والعربي القطري الحالي، السوري عمر السومة على تهنئة السعودية، لاستضافة نهائيات بطولة كأس

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕