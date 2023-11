النهاية المريرة لتجربة مبادرة التمويل الخاص في بريطانيا

وأضافت: "لا يمكننا أن نسمح لانتهاء مبادرة التمويل الخاص بالانحدار إلى الفوضى، لأن ذلك سيمنع الاستثمار الخاص مستقبلا في البنية التحتية في المملكة المتحدة". ووجد تقرير صادر عن مكتب التدقيق الوطني، هيئة مراقبة الإنفاق، في ذلك العام أن دافعي الضرائب تكبدوا مليارات الجنيهات الاسترلينية تكاليف إضافية دون فائدة واضحة عن طريق مبادرات التمويل الخاص، مع رسوم سنوية تصل إلى عشرة مليارات جنيه استرليني.

يعد مستشفى ويتينجتون مثالا نادرا لنزاع خرج إلى العلن عن طريق دعوى قضائية. تذهب معظم النزاعات إلى التحكيم وتتم تسويتها بسرية، وفقا لأحد محامي مبادرة التمويل الخاص.وقد لاحظت هيئة البنية التحتية والمشاريع في تقرير أصدرته في يوليو حول عمليات إعادة تسليم إدارة المشاريع تحت مبادرة التمويل الخاص، العلاقات "السامة" وكذلك "الصراخ والسلوك العدواني أثناء الاجتماعات".

وينظر مقدمو الخدمات من القطاع الخاص إلى الخلافات على أنها خدعة من القطاع العام لاسترداد المدفوعات أو حجبها دفعة واحدة. وأشار بروس دالجليش، الشريك في شركة بي 2 جي الاستشارية للقطاع العام، إلى دراسات مسحية أجريت على مباني مبادرات التمويل الخاص تندد بممارسات القطاع الخاص، التي تشير إلى أنها يمكن أن "تمثل مسؤولية كبيرة على القطاع العام إذا لم يتم تصحيحها قبل انتهاء العقد".

يتم تنظيم اتفاقيات مبادرة التمويل الخاص باستخدام أداة ذات غرض خاص يتم إنشاؤها فقط للعقد المحدد. تقوم الأداة ذات الأغراض الخاصة بعد ذلك بتوظيف مقاول بناء، إضافة إلى مزودي خدمات وصيانة مثل آي إس إس أو سيركو.

