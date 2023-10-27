النفط يرتفع 3% وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية

ارتفعت أسعار النفط نحو ثلاثة في المائة اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط مما قد يتسبب في اضطراب إمدادات النفط الخام العالمية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.25 دولار، أو 2.6 في المائة، إلى 90.18 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.14 دولار، أو 2.6 في المائة، إلى 85.35 دولار للبرميل.وبالنسبة للأسبوع ككل، انخفض برنت نحو اثنين بالمئة بينما تراجع غرب تكساس الوسيط نحو ثلاثة في المائة.

وأبقى محللون من جولدمان ساكس توقعاتهم لسعر برنت في الربع الأول من 2024 عند 95 دولارا للبرميل لكنهم أضافوا أن تراجع الصادرات الإيرانية قد يدفع الأسعار الأساسية للارتفاع بنحو خمسة في المائة

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