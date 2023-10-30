النفط ينخفض واحدا بالمئة والذهب يتماسك فوق 2000 دولار للأونصة

وذلك مع تحلي المستثمرين بالحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات الصناعات التحويلية في الصين هذا الأسبوع، وهو ما فاق تأثيره الدعم المستمد من التوتر في الشرق الأوسط.

وقالت تينا تينغ المحللة في"سي.إم.سي ماركتس":"على الرغم من التصعيد في الحرب في غزة فإن الاجتياح البري متوقع على نطاق واسع". وصعد الخامان ثلاثة بالمئة يوم الجمعة عند الإغلاق بعدما كثفت قوات الاحتلال عملياتها البرية في غزة، الأمر الذي يعزز مخاوف من اتساع نطاق الصراع في منطقة تشكل ثلث إنتاج النفط العالمي.

وبحلول الساعة 0245 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2013 دولار للأوقية. وأظهر استطلاع أجرته"رويترز" أن التضخم سيظل يلاحق الاقتصاد العالمي في العام المقبل، إذ قال 75 بالمئة من 200 خبير اقتصاد استطلعت"رويترز" آراءهم أن الخطر الرئيسي هو أن يكون التضخم أعلى من توقعاتهم، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل أيضا أعلى لفترة أطول. headtopics.com

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