النرويج: إسرائيل تَخطت قواعد القانون الإنساني في حرب غزة

اعتبر رئيس وزراء النرويج يوناس غار الأحد، أن رد الجيش الإسرائيلي في غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس غير متكافئ، منددًا بوضع إنساني 'كارثي'..

وقال يوناس غار ستور لإذاعة 'إن آر كي' العامة: إن 'القانون الدولي ينص على أن رد الفعل يجب أن يكون متكافئًا. يجب أخذ المدنيين في الاعتبار، والقانون الإنساني واضح للغاية بشأن هذا الموضوع. أعتقد أنه تم تجاوز هذا الحد بشكل كبير'..وأشار إلى أن 'حوالى نصف آلاف القتلى هم من الأطفال'.

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النرويج: إسرائيل تخطت قواعد القانون الإنساني في حرب غزةاعتبر رئيس وزراء النرويج يوناس غار الأحد أن رد الجيش الإسرائيلي في غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس غير متكافئ، منددا بوضع إنساني 'كارثي'. اقرأ أكثر ⮕

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النرويج تندد بالوضع الكارثي في غزة وتعتبر أن رد الجيش الإسرائيلي تجاوز الحدقال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور اليوم الأحد إن رد فعل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس غير مكافئ للفعل، منددا بالوضع الإنساني 'الكارثي' في القطاع . اقرأ أكثر ⮕