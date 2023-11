النصر والاتفاق.. غضب متبادل بسبب الأخطاء التحكيمية!

وقال جيرارد: "لم نخسر أمام النصر بل خسرنا أمام حكم المباراة، ولم أشاهد حكمًا بهذا السوء من بداية مشواري مع كرة القدم عام 1997". ومن جانبه، عبر المدرب البرتغالي لويس كاسترو هو الآخر عن غضبه تجاه الحكم، حيث قال: "لن أعلق على كلام جيرارد، وهدف تاليسكا صحيح، ولدينا ركلتي جزاء وحتى طرد تاليسكا كان هناك شكوك حوله".

ALMOWATENNET: السلبية تحسم الشوط الأول بين النصر والاتفاق | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالسلبية تحسم الشوط الأول بين النصر والاتفاق انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر والاتفاق، في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتعادل

ALMOWATENNET: تشكيل مباراة النصر والاتفاق بكأس الملك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةتشكيل مباراة النصر والاتفاق بكأس الملك كشف المديران الفنيان البرتغالي لويس كاسترو والإنجليزي ستيفن جيرارد عن التشكيل الرسمي لمباراة النصر والاتفاق، المقرر

AAWSAT_NEWS: معركة النصر والاتفاق: احمرت فاصفرتعبر فريق النصر إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك من عنق الزجاجة بعد فوزه الصعب بهدف وحيد على الاتفاق.

RTARABIC: رونالدو يتقدم بطلب 'غريب' للحكم الرابع في لقاء النصر والاتفاق (فيديو)أثار كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، الجدل في مباراة فريقه أمام الاتفاق ضمن الدور الـ16 من كأس ملك السعودية، إثر احتجاجه على قرارات الحكم وتقدمه بطلب غريب للحكم الرابع.

AAWSAT_NEWS: جيرارد: الحكم قال إن طرد هزازي بسبب المطالبات النصراويةقال الإنجليزي ستيفين جيرارد مدرب فريق الاتفاق إن خسارته في دور الـ16 من بطولة كأس الملك أمام النصر كانت بسبب «الحكم» على حد وصفه.

ALYAUM: جيرارد: خسرنا أمام النصر بسبب الحكامقال جيرارد مدرب الاتفاق إن فريقه خسر أمام النصر في كأس الملك بسبب الحكم، مشيراً إلى أنه لم يشاهد طيلة مسيرته حالة طرد كالتي تعرض لها اللاعب علي هزازي.

