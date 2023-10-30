النرويج: إسرائيل تجاوزت القانون الدولي في حرب غزة

قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور أمس الأحد إن إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة عبر ردها “غير المتكافئ” على هجوم (حماس)، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف ستور -في مقابلة إذاعية- أن القانون الدولي ينص على أن رد الفعل على مثل هذا الهجوم “يجب أن يكون متكافئا”، مع أخذ المدنيين بعين الاعتبار، مؤكدا أن القانون الإنساني يدرك ذلك تماما، وقال “أعتقد أن إسرائيل قد تجاوزت هذا الحد بكثير في غزة”.

وعلى صعيد المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، شدد المسؤول النرويجي على أن مبعث همه الأساسي هو عدم وصول المساعدات الطارئة إلى سكان غزة، واصفا الوضع هناك بالكارثي، وأن عدم وصول المساعدات “ينتهك بشكل واضح قواعد الحرب أو القانون الإنساني”، لافتا إلى المخاوف بشأن أن يشعل التصعيد الجاري صراعا أكبر بكثير في المنطقة، قائلا “من الواضح أنه صراع أطول أمدا”. headtopics.com

وكان رئيس الوزراء النرويجي قال في وقت سابق إن بلاده تدين الحصار على قطاع غزة والإجراءات التي تستهدف المدنيين في القطاع، محذرا من تطور الأمر في غزة إلى كارثة إنسانية. كما وصف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي الوضع في قطاع غزة بأنه فظيع ومأساوي، وأكد أن المساعدات الإنسانية التي دخلت عبر معبر رفح “نقطة صغيرة في محيط الاحتياجات”.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: al_jazirah »

النرويج: إسرائيل 'تجاوزت قواعد القانون الدولي' في حرب غزةرئيس الوزراء قال إن رد فعل إسرائيل على هجوم حماس 'يفتقر للتكافؤ'.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: هل يحمي القانون الدولي الصحفيين في قطاع غزة؟حرب غزة: إسرائيل قتلت 24 صحفياً في غزة على الأقل اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الإيراني: إسرائيل تجاوزت 'الخطوط الحمراء' في غزة مما قد يجبر الجميع على التحركقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، إن إسرائيل 'تجاوزت الخطوط الحمراء' في غزة، وهو ما 'قد يجبر الجميع على التحرك'، في إشارة إلى هجماتها على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

دول الخليج تدعو إلى هدنة وإنهاء الحصار الإسرائيليأدانت دول مجلس التعاون الخليجي العنف في قطاع غزة، وما يتعرض له السكان الأبرياء الآمنون من عدوان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كونها تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني... اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الإيراني: إسرائيل تجاوزت «الخطوط الحمراء»قال الرئيس الإيراني إن إسرائيل تجاوزت «الخطوط الحمراء» بتكثيف هجومها على حركة «حماس» في قطاع غزة، الأمر الذي «قد» يدفع أطرافاً أخرى إلى «التحرك». اقرأ أكثر ⮕

ايران تحذر اسرائيل من 'تحرك' أطراف أخرى في غزةاعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأحد أن إسرائيل تجاوزت 'الخطوط الحمراء' بتكثيف هجومها على حركة حماس في قطاع غزة، الأمر الذي 'قد' يدفع أطرافاً أخرى إلى 'التحرك'. اقرأ أكثر ⮕