الممر الاقتصادي يضع السعودية والإمارات في قلب النظام العالمي

يؤكد مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، الذي تم الإعلان عنه خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، على التحول في مراكز التجارة العالمية حيث من المقرر أن تقوم آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بتعزيز التجارة بحلول نهاية هذا العقد، وفق ما ذكرت منصة هيلينك شيبينج نيوز .

من المتوقع أن تشكل الصادرات المجمعة من هذه المناطق 44 % من التجارة العالمية بحلول عام 2030. وكانت هناك العديد من الاتفاقيات التجارية في السنوات الأخيرة بما في ذلك منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ومبادرة الحزام والطريق، مما ساهم في الممرات التجارية الناشئة ذات النمو المرتفع في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، والتي تعد ومن المتوقع أن يتجاوز المتوسط العالمي بأربع نقاط مئوية.

يتمتع الممر الاقتصادي بالقدرة على خلق ثروة من الفرص لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية عبر المناطق، وسوف يربط مصالح 1.4 مليار شخص في الهند ومئات الملايين من المستهلكين في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، مما يمثل نموذجًا جديدًا في الاقتصاد والتعاون السياسي. headtopics.com

ومن المنتظر أن تستفيد اقتصادات المنطقة من نطاق لا مثيل له من التعاون بين بلدان البريكس وإذا أتى بثماره فإن التعاون بين البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي سيكون مثمرًا كذلك.يتمتع أكبر اقتصادين في العالم العربي بموقع استراتيجي بين الممرات التجارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ويمثلان البوابة الفعلية بين الشرق والغرب.

ونتيجة لذلك، تدخل دول مجلس التعاون الخليجي العربي حقبة من الفرص التاريخية للتجارة العالمية وتطوير البنية التحتية العابرة للقارات والتعاون الاقتصادي، ومع زيادة النفوذ الاقتصادي يأتي النمو الهائل في القوة السياسية لدول الكتلة.ويظهر بحث اقتصادي أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ستدفع التجارة العالمية من 21 تريليون دولار إلى 32.6 تريليون دولار بحلول عام 2030. ويأتي هذا التوسع في القوة الاقتصادية والسياسية في أعقاب نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بنسبة 8.7 في المائة و7. headtopics.com

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