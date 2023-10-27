المكتبة الصوتية بالمسجد الحرام توفر نسخًا رقمية للتسجيلات والخطب

، التلاوات والخطب وغيرها من التسجيلات الموجودة على أشرطة الكاسيت القديمة، ووضعتها في أقراص ممغنطة.

كما رفعتها أيضًا وأتاحتها للمستفيدين عبر الموقع الإلكتروني للهيئةتعمل على تحويل التلاوات والخطب وغيرها من التسجيلات الموجودة على أشرطة الكاسيت القديمة ووضعها في أقراص ممغنطة ورفعها أيضًا وإتاحتها للمستفيدين عبر الموقع الإلكتروني.

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