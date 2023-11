الملك سلمان وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة غزة

ارتفاع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي في عملية غزة إلى 17.. ووسائل إعلام فلسطينية: اشتباكات عنيفة تدور بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في جنوب شرقي غزةالخارجية المصرية: الجهات المعنية في الدولة المصرية تقوم بالاستعدادات اللازمة لتسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح

ALYAUM: الملك وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة 'ساهم' لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق/عاجلالملك وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة 'ساهم' لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق/عاجل

OKAZ_ONLINE: خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة «ساهم» لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزةوجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة «ساهم» التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

