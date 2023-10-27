الموساد بمرمى الاتهامات.. قصة اغتيال مهندس مدافع صدام حسين

الفرنسية بتلك الفترة جاك شيراك. وفي خضم هذه العملية، التي جاءت في خضم الحرب العراقية الإيرانية، دمرت الغارة الإسرائيلية قسما هاما من المفاعل الذي أصبح خارج الخدمة.

وبعد مضي نحو 9 سنوات، تلقى برنامج التسلح العراقي أثناء فترة صدام حسين ضربة أخرى عام 1990 عقب اغتيال العالم الكندي جيرالد بول (Gerald Bull) الذي عمل بتلك الفترة على إنشاء مدافع عملاقة لصالح صدام حسين.حظي جيرالد بول بمسيرة علمية جيدة حيث تخرج الأخير من جامعة كوينز (Queen's University) بمدينة كينغستون الكندية.

وعلى الرغم من حالة حظر الأسلحة التي أقرت ضد جنوب أفريقيا بحربها ضد أنغولا، المدعومة من السوفييت، بسبب سياسة الميز العنصري المنتشرة حينها بهذا البلد الأفريقي، أرسل جيرالد بول نحو جنوب أفريقيا، بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، لمساعدة الجنوب أفريقيين على تطوير مدافعهم وجعلها قادرة على بلوغ مسافات أبعد لمواجهة القوات الأنغولية والكوبية التي تواجدت بالمنطقة حينها بدعم من الاتحاد السوفيتي. headtopics.com

عقب مقتل جيرالد بول، ظهرت العديد من الروايات حول القتلة. ووجّهت أغلب الاتهامات نحو الموساد الإسرائيلي الذي اتهم باغتيال بول لمنع العراق من الحصول على المدافع الخارقة.منذ 3 أسابيع لا يزال"ملف الأسرى" من أبرز العقد بالنسبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة على السواء.ففيما تتمسك إسرائيل بإطلاق جميع الأسرى الذين احتجزتهم ...آلاف الجنود ومئات المدرعات احتشدوا على حدود قطاع غزة المحاصر منذ 3 أسابيع، بانتظار كلمة السر لانطلاق الغزو الإسرائيلي، أو توافق القادة العسكريين ...

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