المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة القوات الامريكية في التنف السورية

اعلنت"المقاومة الإسلامية" في العراق استهداف"قاعدة الاحتلال الامريكي في التنف السورية بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر، بحسب بيان صدر عنها فجر اليوم السبت.
وتتواصل الاستهدافات التي تطال الوجود الأمريكي في سوريا، والتي أصبحت أكثر تواترا في الآونة الأخيرة عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا على حد سواء.من جهته، أعلن"حزب الله" في العراق، يوم الاثنين الفائت، أنه استهدف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا، وإصابة الأهداف بشكل مباشر.
وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي"إن الولايات المتحدة تقوم بتقييم عواقب الضربات التي تنفذها على أهداف معادية في سوريا"، مضيفا:"وهي مستعدة لشن هجمات جديدة دون تردد".الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة هذه الليلة headtopics.com
أكد شهود عيان لقناة القاهرة الإخبارية، أن طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر حتى الآن.دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ21 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، وبدأ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم هجومه البري على القطاع مع توسيع غاراته على كافة أرجائه.قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في حوار مع قناة RT إن المحتجزين المدنيين لدينا موقوفون بسبب جنسيتهم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنهم من حملة الجنسية المزدوجة.
سجلت مراسلتنا في القدس داليا النمري لحظة تعرض فريق RT للطرد من منطقة باب العامود في القدس من قبل الشرطة الإسرائيلية وسط تهديدات بالاعتقال إن لم يغادروا المنطقة، ودون إعطاء أي مبرر.صعدت العملة الروسية بقوة في تعاملات اليوم الجمعة بعد إعلان المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا.قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مساء اليوم الجمعة إن إسرائيل بدأت حربا برية على غزة، وإن النتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد لسنوات قادمة. headtopics.com