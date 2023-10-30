الملاكم العالمي تايسون فيوري: السعودية مكان آمن للغاية وشعبها ودود | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار

حديقة السويدي تفتح أبوابها اليوم والتذاكر مجانيةوقال فيوري: “إن السعودية مكان آمن للغاية، والناس هنا مُرحبون وودودون ويلتفون حول العائلة ووحدتها، وكل ما قيل لي عن السعودية قبل المجيء ليس صحيحاً لا تتسرعوا بالحكم”.

"السعودية مكان آمن للغاية، والناس هنا مرحبون ويلتفون حول العائلة ووحدتها، وكل ما قيل لي عن السعودية قبل المجيء ليس صحيح، لا تتسرعوا بالحكم" وفي وقت سابق، وضمن فعاليات افتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض، توّج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أول أمس في منطقة Kingdom Arena بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل تايسون فيوري بحزام موسم الرياض بعد تغلبه على منافسه بطل الفنون القتالية المختلطة في الوزن الثقيل فرانسيس انجانو.

وبدأت فعاليات الموسم بكلمة المستشار تركي آل الشيخ، قائلاً: “أتقدم بخالص الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قائدنا الملهم وعراب الرؤية لدعمهم اللامحدود لقطاع الترفيه بشكل عام، وموسم الرياض بشكل خاص”. headtopics.com

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