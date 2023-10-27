المفوض العام للأونروا يحذر من توقف أعمالها ويدعو لتدفق المساعدات

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'الأونروا': لن نكون قادرين على استكمال أعمالنا في فلسطينأعلن المفوض العام للـ'أونروا' فيليب لازاريني أن الحصار على غزة ومنع الغذاء والمياه والوقود يعني معاقبة مليوني شخص معظمهم من النساء والأطفال. اقرأ أكثر ⮕

لندن تدعو إلى وقف العمليات العسكرية «لفترات محددة» في غزة لإيصال المساعداتدعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء إلى «توقف لفترات محددة» في العمليات العسكرية للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، دون وقف إطلاق نار. اقرأ أكثر ⮕

الدفعة الخامسة من المساعدات الإنسانية تدخل غزةالدفعة الخامسة من المساعدات الإنسانية تدخل غزة اقرأ أكثر ⮕

أطباء غزة يُجيبون.. ماذا يعني نفاد وقود المستشفيات؟بجانب المساعدات الطبية والغذائية، يُناشد الأطباء في قطاع غزة العالم بإمداده بما يلزم من الوقود، حيث إن خروج المستشفيات عن الخدمة سيؤدّي إلى وفاة المئات من الجرحى والمرضى. اقرأ أكثر ⮕

سلوفاكيا تعلن وقف المساعدات العسكرية لأوكرانياأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي الجديد روبرت فيكو وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، ليقتصر الدعم الذي تقدّمه بلاده لجارتها على 'المساعدات الإنسانية والمدنية'، في أول تحوّل من هذا النوع من قبل حلفاء غربيين. اقرأ أكثر ⮕

سلوفاكيا تعلن وقف المساعدات العسكرية لأوكرانياأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي الجديد روبرت فيكو الخميس وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، ليقتصر الدعم الذي يقدّمه لجارته على 'المساعدات الإنسانية والمدنية'، في أول تحوّل من هذا النوع من قبل حلفاء غربيين. اقرأ أكثر ⮕